Osnabrück (ots) - Corona-Krise: Bäcker fürchten um ihre UmsätzeZentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks fordert schnelle HilfenOsnabrück. Trotz Ladenöffnung fürchten die Bäcker um ihre Umsätze. "Umsatzausfälle liegen auf der Hand, weil praktisch alle Veranstaltungen abgesagt wurden und damit das Geschäft mit dem Catering wegbricht", sagte Michael Wippler, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Auch das Geschäft mit Backwaren für Restaurants und Cafés falle nun aus. Die Bäckereifilialen in Innenstädten, am Flughafen oder an touristischen Plätzen müssten vielerorts geschlossen werden, weil wegen der Ausgangsbeschränkungen deutlich weniger Laufkundschaft komme, erklärte Wippler.Die Bäcker fordern nun, dass Hilfen der Bundesregierung schneller und besser verfügbar sind. Vieles sei noch zu bürokratisch, die örtliche Arbeitsagentur sei vielfach nicht erreichbar. Wenn es nicht gelinge, staatliche Hilfe schnell und unbürokratisch zu vermitteln, könnte es jedoch für manche Betriebe schwierig werden.