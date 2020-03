München (awp/sda/reu) - Nach monatelangen Führungsquerelen wechselt der deutsche Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 seinen Konzernchef Max Conze aus. Der Manager, der zuletzt zunehmend in die Kritik geraten war, werde das Unternehmen mit sofortiger Wirkung verlassen, teilte ProSiebenSat.1 am Donnerstagabend in Unterföhring bei ...

