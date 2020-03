FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.03.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HLB4HA2 LB.HESS.-THR.INFL.03A/13 0.000 %NOVC XFRA DK0060534915 NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 0.717 EURLTO XFRA USY5217N1183 LARSEN+TOUBRO GDR/1 IR 2 0.123 EUR3T8 XFRA US89214P1093 TOWNEBANK DL 2,5 0.164 EURSONA XFRA US8356993076 SONY CORP. ADR/1O.N.NOVA XFRA US6701002056 NOVO-NORDISK B ADR/1DK 10 0.718 EURNLV XFRA US6546241059 NIPPON TEL.+TEL.ADRNTOA XFRA US6544453037 NINTENDO UNS.ADR 1/8/O.N.NIB1 XFRA US6540901096 NIDEC CORP.SPONS.ADR/1/47M2 XFRA US46131B1008 INVESCO MORTGA.CAP.DL-,01 0.456 EURHDMA XFRA US4381283088 HONDA MOTOR ADR/1O.N.BXK XFRA US05968L1026 BANCOLOMB. ADR/4 KP 500 0.686 EURG4RA XFRA US0595201064 BANCO DE CHILE ADR/200 0.734 EUR2SF XFRA NO0010751910 SPAREBK 1 OESTLANDET NK50 0.396 EURARZ XFRA US0003611052 AAR CORP. DL 1 0.068 EURJMM XFRA SE0000806994 JM AB 0.569 EURSKFB XFRA SE0000108227 SKF AB B SK 0,625 0.273 EURSKFA XFRA SE0000108201 SKF AB A SK 0,625 0.273 EURXGJ XFRA NO0010582521 GJENSIDIGE FORSIKRNG NK 2 0.626 EURSFTU XFRA US83404D1090 SOFTBANK GR.UNS.ADR1/2/ONGIN1 XFRA US37636P1084 GIVAUDAN ADR 1/50/SF 10 1.151 EURXMFA XFRA US86562M2098 SUMIT.MITS.FIN.SP.ADR 1/5GIN XFRA CH0010645932 GIVAUDAN SA NA SF 10 58.287 EURNBC XFRA CA6330671034 NATL BK OF CDA 0.458 EUR3NR XFRA AU000000NWH5 NRW HOLDINGS LTD 0.014 EURHIAA XFRA US4335785071 HITACHI LTD ADR/10KOAA XFRA US50046R1014 KONAMI HOLDINGS ADROIXA XFRA US6863301015 ORIX CORP. ADR/5O.N.OSKU XFRA US4710591052 JAPAN EX UN.ADR 1/2 O.N.FUCA XFRA US3073051027 FANUC CORP.UNSP.ADR 1/10A22 XFRA AU0000032187 A2B AUSTRALIA LTD 0.022 EURSRPB XFRA US8198823093 SHARP CORP. ADR/1 O.N.VANA XFRA US00762U2006 ADVANTEST ADR NEW/1 O.N.TO2 XFRA US8910921084 TORO CO DL1 0.228 EURKYRA XFRA US5015562037 KYOCERA CORP. ADR/1 O.N.