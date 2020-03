Wie am Mittwoch Abend nach Börsenschluss bekannt wurde, hat die Citigroup ihre Beteiligung an der Wirecard AG von 5,03 Prozent auf 4,94 Prozent verringert. Damit bleibt die Citigroup jedoch weiterhin einer der Top-10 Investoren beim Dax-Unternehmen. Für Wirecard selbst ging es am Donnerstag wieder nach unten, die Aktie schloß bei 101,50 Euro. Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. ...

