TAGESTHEMA

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich bei einem Video-Gipfel am späten Donnerstagabend angesichts einer Veto-Drohung Italiens nur mit großer Mühe auf das weitere Vorgehen verständigen können. Sie setzten den Euro-Finanzministern eine Frist von zwei Wochen, um Vorschläge für die Unterstützung finanziell schwächerer EU-Länder zu unterbreiten. Der Gipfel hatte ursprünglich nur zwei Stunden dauern sollen. Italiens Regierungschef Giuseppe Conte drohte jedoch damit, eine gemeinsame Erklärung nicht mitzutragen, weil diese seiner Meinung nach nicht weit genug ging. Ein Vorschlag Contes, dass die fünf Präsidenten der EU-Institutionen - EU-Kommission, Europaparlament, EU-Rat, Eurogruppe und Europäische Zentralbank - Vorschläge ausarbeiten sollten, wurde abgelehnt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) betonte, dies sei die "Verantwortung der Mitgliedstaaten". Denn diese müssten am Ende entscheiden. Dies lasse sich nicht auf die Institutionen "abwälzen". Die Kanzlerin lehnte die Schaffung von sogenannten Corona-Bonds ab, die von neun EU-Ländern um Italien gefordert werden. Sie habe klargemacht, dass sie dieses Vorhaben nicht unterstütze, sagte Merkel. Für sie sei der Euro-Rettungsfonds ESM "das präferierte Instrument, weil er wirklich für Krisenzeiten geschaffen wurde". Allerdings wurde auch der ESM in der Gipfel-Erklärung schließlich nicht mehr erwähnt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 DE/Va-Q-Tec AG, ausführliches Jahresergebnis

Im Laufe des Tages:

- Freenet AG, Geschäftsbericht 2019

- Westwing Group AG, Geschäftsbericht 2019

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Deutsche Telekom 0,60 EUR Sartorius VZ 0,71 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Verbrauchervertrauen März PROGNOSE: 94 zuvor: 104 - US 13:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Februar Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm 15:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan März (2. Umfrage) PROGNOSE: 90,0 1. Umfrage: 95,9 zuvor: 101,0

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 9.964,00 -0,76 S&P-500-Future 2.564,60 -1,66 S&P-500-Indikation 2.603,75 -1,23 Nasdaq-100-Indikation 7.797,50 -1,25 Nikkei-225 19.389,43 3,88 Schanghai-Composite 2.790,49 0,93 +/- Ticks Bund -Future 171,39 37 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 10.000,96 1,28 DAX-Future 10.045,50 2,76 XDAX 10.074,26 2,74 MDAX 21.426,13 3,20 TecDAX 2.592,21 1,93 EuroStoxx50 2.847,78 1,70 Stoxx50 2.725,52 2,14 Dow-Jones 22.552,17 6,38 S&P-500-Index 2.630,07 6,24 Nasdaq-Comp. 7.797,54 5,60 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 170,96 +129

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften am Freitag mit kleineren Abgaben in den Handel starten. Marktteilnehmer sind hin- und hergerissen. Auf der einen Seite haben einige Investmenthäuser damit begonnen, nach den massiven Fiskal- und geldpolitischen Stimuli Anlegern wieder den Einstieg in die Aktienmärkte zu empfehlen. Auf der anderen Seite ist die Angst groß vor einer Bullenfalle - insbesondere, falls die Rezession tiefer und länger als erwartet ausfallen sollte. Es wird erwartet, dass nach dem US-Senat am Freitag nun auch das US-Repräsentantenhaus das rund 2 Billionen Dollar schwere US-Konjunkturprogramm verabschieden wird. Derweil ist der EU-Gipfel ohne Ergebnisse zu Ende gegangen. "Ich halte Gewinnmitnahmen vor Wochenschluss für möglich", sagt ein Händler. Die Börsen seien nach drei Tagen Rally an der Wall Street etwas zu heiß gelaufen. Die Rally überrasche, seien die USA doch nun zum neuen Zentrum der Coronavirus-Epidemie geworden. In der Zwischenzeit ist die Zahl der Infizierten in den USA über die Zahl in China gestiegen. Und die USA sind noch weit von einem Scheitelpunkt entfernt.

Rückblick: Trotz verheerender US-Arbeitsmarktdaten haben die Börsen fester geschlossen. Ein Grund für die positive Marktreaktion dürfte gewesen sein, dass sich hinter der Konsenserwartung erhebliche Abweichungen bei den einzelnen Schätzungen verborgen haben. Zum Teil waren noch deutlich schlechtere Werte erwartet worden. Daneben hatten einige Investmenthäuser damit begonnen, Anlegern zum Einstieg in den Aktienmarkt zu raten. Außerdem dürften einige Anleger die schwachen Daten ignoriert und auf die Kraft des 2 Billionen Dollar schweren Konjunkturprogramms der US-Regierung gesetzt haben. Nach der Lockerung des PEPP-Kaufprogramms durch die EZB brachen die Renditen italienischer Kurzläufer am Anleihemarkt regelrecht ein. Eni und Repsol trafen mit ihren Geschäftszahlen die Erwartungen am Markt. Eni gaben dennoch 0,1 Prozent nach, Repsol stiegen dagegen um 3,7 Prozent. ABN Amro verloren 3,7 Prozent. Die Bank hat einen Verlust von 200 Millionen Dollar hinnehmen müssen, nachdem ein US-Kunde Margin Calls nicht bedienen konnte.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Airbus haussierten um 20,7 Prozent. Im Handel war von einer Gegenbewegung die Rede, möglicherweise noch unterstützt durch Leereindeckungen. Die Aktie sei extrem überverkauft. Tagesgewinner im DAX waren MTU mit Aufschlägen von 12,1 Prozent, und das obgleich das Unternehmen den Ausblick für 2020 kassiert hatte. Das überraschte indes niemanden mehr und ähnlich wie bei Airbus kam es nach dem Ausverkauf in der Aktie zu einer kräftigen Erholung. Fresenius (plus 2,6 Prozent) und FMC (plus 2,8 Prozent) waren ebenfalls gesucht. Trotz der Coronaviruskrise behielt Fresenius ihren Ausblick für 2020 bei. Pfeiffer Vacuum gewannen 3,1 Prozent - das Unternehmen will im Jahresverlauf weiter wachsen. Hamborner REIT gaben um 5,2 Prozent nach. Das Unternehmen hat die Prognose zurückgezogen und rechnet mit Mietausfällen. Vonovia verloren 0,8 Prozent und Deutsche Euroshop 7,6 Prozent. Der Betreiber von Einkaufszentren gilt als besonders gefährdet mit Blick auf mögliche Mietausfälle. Nach ordentlichen Geschäftszahlen ging es für SMA Solar um 16,9 Prozent nach oben. Nach einer Hochstufung kletterten Drägerwerk um 12,2 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler von Lang & Schwarz gab es zwar einigen Umsatz, aber verglichen mit den Tagen zuvor blieb es deutlich ruhiger. Der Gesamtmarkt rückte mit der Wall Street etwas vor und hielt sich über 10.000 Punkten.

USA / WALL STREET

Kursrally - Viele Anleger sorgten sich, zu spät auf einen abfahrenden Aufwärtszug zu springen. Der Markt blieb schwankungsanfällig, sprang aber im späten Geschäft noch mal deutlich nach oben. Am Vortag hatten da noch Gewinnmitnahmen eingesetzt. Die US-Politik hat das billionenschwere Stimulipaket auf den Weg gebracht. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung explodierten auf knapp 3,3 Millionen. Angesichts der Hire- and Fire-Praxis in den USA wurden die Daten aber als lediglich kurzfristiger Indikator gesehen.

Unter den Einzelaktien stiegen Apple um 5,3 Prozent mit dem festen Gesamtmarkt. Vorbörslich hatte es noch nach Verlusten ausgesehen. Denn die Coronavirus-Pandemie könnte bei Apple die geplante Markteinführung neuer Modelle laut einem Bericht verzögern. Angeführt wurde der Dow-Jones-Index erneut von Boeing. Die Aktie stieg um weitere 13,7 Prozent, in dieser Woche summiert sich das Plus auf rund 90 Prozent. Sie profitiert von der Hoffnung auf staatliche Hilfen. Micron Technology zogen nach Zahlen um 5,4 Prozent an.

Die Aussicht auf steigende Arbeitslosigkeit in den USA steigerte die Attraktivität des vermeintlich sicheren Rentenhafens. Auch das Kaufprogramm der US-Notenbank stützte die Notierungen und belastete zugleich den Dollar. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel um 2,5 Basispunkte auf 0,84 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:33 Uhr % YTD EUR/USD 1,1061 +0,20% 1,1038 1,1027 -1,4% EUR/JPY 120,02 -0,49% 120,62 120,91 -1,6% EUR/CHF 1,0624 +0,06% 1,0617 1,0631 -2,1% EUR/GBP 0,9015 -0,73% 0,9081 0,9079 +6,5% USD/JPY 108,36 -0,87% 109,31 109,71 -0,4% GBP/USD 1,2248 +0,76% 1,2156 1,2140 -7,6% USD/CNH 7,0749 -0,11% 7,0825 7,0868 +1,6% Bitcoin BTC/USD 6.681,01 -0,495 6.714,26 6.630,01 -7,3%

Am Devisenmarkt geriet der Dollar mit den riesigen Ausgabenprogrammen erneut massiv unter Druck. Der ICE-Dollarindex büßte 1,5 Prozent ein.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 23,05 22,60 +2,0% 0,45 -61,6% Brent/ICE 26,43 26,34 +0,3% 0,09 -59,2%

