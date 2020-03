Welche Themen sind am Freitagmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Heute unter anderem im Blick: Die EU und die G20 haben einen gemeinsamen Kampf gegen das Coronavirus vereinbart, in Italien haben sich Hoffnungen zerschlagen, die verheerende Coronavirus-Epidemie könnte auf dem Rückzug sein und in den USA sind inzwischen so viele Infektionen mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...