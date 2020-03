Gut gelaunt und Corona-frei begrüßte Maybrit Illner die gelernte Krankenschwester Yvonne Falckner, die derzeit für die Beratungsstelle "Pflege in Not" der Diakonie arbeitet, Andrew Ullmann, FDP-Gesundheitspolitiker, MdB, Universitätsprofessor für Infektiologie an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und Facharzt für Innere Medizin, sowie den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...