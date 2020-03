BERLIN (Dow Jones)--Das Gesetz der Bundesregierung zum Schutz von Mietern und Pächtern vor Kündigungen während der Corona-Krise geht dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) nicht weit genug. "Mietkündigungen sollten mindestens bis Ende September ausgesetzt werden, um unzumutbare Härten zu vermeiden", sagte DGB-Vorstand Stefan Körzell der Neuen Osnabrücker Zeitung. Laut dem Gesetz, das an diesem Freitag dem Bundesrat vorliegt, soll es vom 1. April bis 30. Juni keine Kündigungen geben.

Körzell hält dies für völlig unzureichend. "Den Menschen Sicherheit für drei Monate zu geben, greift viel zu kurz", sagte er. Schon heute sei "absehbar, dass die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie nicht in drei Monaten zu beheben sind". Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sei die Krise erst überstanden, "wenn ihr Einkommen wieder in voller Höhe auf ihr Konto fließt", erklärte der DGB demnach in einer Stellungnahme zum Gesetzentwurf. Der Gewerkschaftsbund kritisiere außerdem, dass laut Gesetz der Zusammenhang zwischen Covid-19-Pandemie und Nichtzahlung der Miete glaubhaft zu machen sei.

