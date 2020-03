Alternativer Video- und Telefonkanal wird angeboten, um Kunden in Österreich, Belgien, Italien, Portugal und Oman zu bedienen.

Neuer Dienst basiert auf anhaltendem Erfolg von Western Union mit digitalen Diensten und wird gestartet, damit grundlegende Geldtransferdienste trotz Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und einigen vorübergehenden Schließungen von Standorten im Zusammenhang mit COVID-19 für die Kunden zugänglich bleiben.

Die Western Union Company (NYSE: WU), ein weltweit führendes Unternehmen für grenz- und währungsübergreifenden Geldbewegung und Zahlungen, hat heute den Start von Western Unions "Digital Location" bekanntgegeben. Dies ist ein neuer Kanal für die Kunden von Western Union, die damit einen personalisierten Dienst für bequeme und sichere Geldüberweisungen von zu Hause aus erhalten.

Praktische Dienste sind schon immer ein zentraler Bestandteil der Kundenerfahrung an den Einzelstandorten von Western Union. Ab heute können sich Kunden in Österreich, Belgien, Italien, Portugal und Oman per Telefon- oder Videoanruf in mehreren Sprachen mit einem persönlichen Assistenten für Geldüberweisungen in Verbindung setzen, der sie bei der Transaktion begleitet. Die Kunden wickeln ihre mit Karte finanzierte Transaktion elektronisch ab. Sie wird dann über Western Unions weltweites Netzwerk von Bankkonten, Geldbörsen oder Einzelhandelsstandorten ausgezahlt.

Während weitere Länder wegen COVID-19 Schließungen, Ausgangssperren oder Einschränkungen der Bewegungsfreiheit verhängen und einigen Standorten von Western Union von den lokalen Behörden vorgeschrieben wird, vorübergehend zu schließen, bitten wir bei Western Union unsere Kunden dringend, zum Senden, Kontrollieren und Auszahlen ihrer Geldtransfers unsere globalen Onlinedienste zu nutzen. Für diejenigen Kunden, die in der Vergangenheit keine vollständig digitalen Überweisungen genutzt haben, die zusätzliche Anleitungen bei digitalen Überweisungen brauchen oder Geschäfte einfach lieber persönlich tätigen, bietet "Digital Location" von Western Union jetzt eine persönliche Option, auf die man bequem und sicher von zu Hause aus zugreifen kann. Western Union hat vor, diesen Dienst bald auch auf andere Länder auszuweiten.

"Bei Western Union fühlen wir uns verpflichtet, auf unsere Geschichte von Innovationen und unsere flexible grenz- und währungsübergreifende Plattform zurückzugreifen, um unsere Kunden so zu bedienen, wie es in dieser beispiellosen Situation erforderlich ist", sagte Hikmet Ersek, Präsident und CEO von Western Union. "Aufgrund der Einschränkungen für unsere Dienste an Standorten in einigen Gegenden, die von Vorschriften für eingeschränkte Bewegungsfreiheit betroffen sind, können wir eine erhöhte Nachfrage nach unseren Onlinediensten beobachten. Wir freuen uns, dass wir jetzt eine neue Möglichkeit für unsere Kunden anbieten können, ihnen nahestehenden Menschen Hilfe und Unterstützung zuteil werden zu lassen."

Ersek sagte weiter: "Es ist wichtiger als je zuvor, dass wir es unseren Kunden ermöglichen, Geld an Verwandte und andere nahestehende Menschen zu schicken oder Importeure und Exporteure beim Bezahlen ihrer Lieferanten zu unterstützen. Geldbewegungen sind eine entscheidende Einnahmequelle für viele unserer Kunden, darunter unsere Geschäftskunden und Partner. Inmitten der aktuellen Ungewissheit tun wir alles, was wir können, damit das Geld weiterhin dorthin fließt, wo es am meisten gebraucht wird."

Western Union hat das stabilste Netzwerk der Welt für grenz- und währungsübergreifenden Geldbewegungen und Zahlungen aufgebaut. In mehr als 70 Ländern können die Kunden Geld um die ganze Welt schicken, Preise und Wechselkurse nachsehen und ihre Überweisungen auf westernunion.com nachvollziehen. In mehr als 40 Ländern können sie die Western Union Mobile App nutzen. Die Kunden haben außerdem die Option, Geld direkt an Milliarden von Bankkonten, Geldbörsen und Niederlassungen weltweit zu schicken. Bitte beachten Sie, dass die Kunden aufgrund von Vorschriften oder Anforderungen für Einschränkungen der Bewegungsfreiheit derzeit begrenzten Zugang zu Einzelstandorten haben, da es einige vorübergehende Schließungen u. a. in Gebieten Italiens, Spaniens und anderen Teilen Europas, in Indien, Argentinien und Teilen der USA gibt.

Das Netzwerk von Vertretern des Unternehmens steht weiterhin bereit, um die Kunden in den meisten Teilen der Welt zu bedienen. Den Kunden wird jedoch geraten, die Situation an ihrem nächstgelegenen Standort jeweils über den Agent Locator Link in Erfahrung zu bringen.

Western Union Business Solutions bedient weiterhin seine Kunden bei Finanzinstituten, in der Bildung, im Rechtswesen und bei NGOs und unterstützt sie mit grenz- und währungsübergreifenden Zahlungen.

WU-G

Über Western Union

Die Western Union Company (NYSE: WU) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich grenz- und währungsüberschreitende Geldbewegung und Zahlungen. Unsere Omnichannel-Plattform verbindet die digitale mit der realen Welt und ermöglicht es Kunden und Unternehmen, Geld zu versenden und zu empfangen. Auch Zahlungen können rasch, bequem und verlässlich getätigt werden. Zum 31. Dezember 2019 umfasste unser Netzwerk über 550.000 Standorte von Handelsvertretern, die unsere Markendienstleistungen in mehr als 200 Ländern und Territorien anbieten und in der Lage sind, Geld an Milliarden von Konten zu senden. Zusätzlich ist westernunion.com, unser am schnellsten wachsender Kanal im Jahr 2019, in über 70 Ländern und zusätzlichen Gebieten verfügbar, um Geld in der ganzen Welt zu bewegen. Mit seiner globalen Reichweite bewegt Western Union Geld für einen guten Zweck, nämlich um Familien, Freunde und Unternehmen finanziell zu verbinden und das Wirtschaftswachstum zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie auf www.westernunion.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200327005110/de/

Contacts:

Western Union Global Communications

Pia De Lima; Pia.DeLima@westernunion.com

+1 (954) 260-5732



Western Union Nord-, Mittel- und Südamerika

Margaret Fogarty; maragaret.fogarty@wu.com



Western Union Naher und Mittlerer Osten und Afrika

Mohamed El Khalouki; Mohamed.ElKhalouki@wu.com



Western Union Asia-Pacific

Karen Santos; Karen.Santos2@westernunion.com