Paris (www.aktiencheck.de) - Wir sind weiterhin in einem Hurrikan Umfeld der Stärke 4, die höchste Stärke 5 wurde gerade etwas abgebaut, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht. In Deutschland kenne man nur Orkan, Stärke 12, was sich dagegen niedlich ausmachen würde. Solle heißen: Von normalen Windstärken sei der Börsenhandel gerade weit entfernt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...