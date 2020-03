Der DAX verliert zum Handelsauftakt am Freitag erneut an Boden.Der DAX steigt mit einem Abschlag von 2,21 Prozent bei 9.793 Punkten in den Handel ein und entfernt sich damit weiter von der psychologisch wichtigen 10.000-Punkte.Dennoch sattes WochenplusDie Handelswoche stand bisher im Zeichen der Erholung, nachdem die Börsen zuvor infolge der Unsicherheiten über die Folgen der Corona-Pandemie kräftig abgerauscht waren. Der deutsche Leitindex steuert auf ein zweistelliges ...

