Die Wiener Börse dürfte zum Wochenausklang im Minus eröffnen. Der österreichische Leitindex ATX war rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn um rund 1,6 Prozent tiefer indiziert. An den europäischen Leitbörsen zeichnete sich ebenfalls ein klar schwächerer Börsenstart ab.Damit dürften die Aktienmärkte in Europa den Schwung von der Wall Street nicht mitnehmen können. Am Vorabend hatte der Dow Jones ...

Den vollständigen Artikel lesen ...