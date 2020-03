Erfurt (ots) - KiKA bietet unter gemeinsamzuhause auf allen Plattformen umfangreiche Angebote für eine sinnvolle Beschäftigung zu Hause. Täglich gibt es auf kika.de (https://www.kika.de/gemeinsam-zuhause/gemeinsam-zuhause-102.html) und im KiKA-Player Neues zu entdecken: Spiele, Rätsel, Bastel- und DIY-Anleitungen, Wissenswertes und natürlich sind Lieblingsserien und -filme sowie Dokumentationen und Wissensformate gebündelt bereitgestellt.Gemeinsam - besser.wissenKinder haben großen Spaß daran, Neues zu entdecken und die Welt zu verstehen. Mit hochwertigen Magazinen, spannenden Dokumentationen, mitreißenden Quizformaten liefert KiKA auf kika.de und im KiKA-Player Aha-Momente und Antworten auf 'Wieso?', 'Weshalb?' und 'Warum?'. Wissenshäppchen für Zwischendurch bietet das Geschichtsformat "Triff..." (KiKA) mit kurzen animierten Clips zu berühmten Wissenschaftlerinnen.Gemeinsam in die Welt schauenEinen Blick über den Tellerrand ermöglichen die Dokumentations-Reihen "Schau in meine Welt" (hr/KiKA/MDR/SWR/rbb/Radio Bremen) und "stark!" (ZDF), in denen außergewöhnliche Protagonist*innen aus der ganzen Welt ihre Geschichte erzählen. Gebündelt auf kika.de (https://www.kika.de/gemeinsam-zuhause/best-off-schau-in-meine-welt-100.html) können Zuschauer*innen neue Lebenswelten entdecken. Das bringt die Welt näher zusammen und macht sie erlebbar.Gemeinsam spielen, basteln und ausprobierenAuf kika.de finden Nutzer*innen abwechslungsreiche Spiele, Experimente, Bastelvorlagen und DIY-Ideen: Mit "Annedroids" (KiKA) kann man zum Beispiel spielerisch Grundlagen des Programmierens lernen, gemeinsam mit den Erfinderkindern "Bitz & Bob" (KiKA) Experimente zu Hause nachmachen und mit Jess und Ben von "KiKA LIVE" (KiKA) Knetseife herstellen.gemeinsamzuhause bietet Orientierung in dieser besonderen Situation für Kinder aller Altersgruppen und Eltern. Auf allen Plattformen informiert und unterhält KiKA während der Corona-Krise. Alle Informationen zu gemeinsamzuhause finden Sie in der KiKA-Presselounge unter kika-presse.de. (https://kika-presse.de)Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4557949