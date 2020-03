Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit dem zweijährigen Zerobond Italiens erzielten die Anleger gestern eine durchschnittliche Zuteilungsrendite von 0,31%, so die Analysten der Helaba.Die Bid/Cover-Ratio habe bei 1,63 gelegen. Zum Wochenschluss bleibe es am Primärmarkt ruhig. In der neuen Woche würden die Investoren auf Auktionen in der Slowakei, Italien und Frankreich treffen. Die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere sei im Laufe der Handelswoche auf aktuell -0,3% gestiegen. Der Renditevorsprung von US-Treasuries mit zehn Jahren Laufzeit gegenüber Bunds liege momentan bei 111 Basispunkten und damit auf dem niedrigsten Niveau seit Mai 2014. (27.03.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...