Wiesbaden (ots) -(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 30.03.2020(Nr. 113) Inflationsrate (Verbraucherpreisindex inklusiveHarmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, März2020 (im Laufe des Tages)Dienstag, 31.03.2020(Nr. 114) Außenhandelspreise, Februar 2020(Nr. 115) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige,Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Februar 2020(Nr. 116) Erzeugerpreise für Dienstleistungen, 4. Quartal 2019(Nr. 14) Zahl der Woche: Pflegebedürftige in Deutschland und iminternationalen Vergleich, Jahr 2017Mittwoch, 01.04.2020(Nr. 117) Einzelhandel (Umsatz), Februar 2020Freitag, 03.04.2020(Nr. 118) Öffentlicher Gesamthaushalt, Jahr 2019+++(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind imInternetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html