Zufriedene Mieter dank MitbestimmungDie belvona misst Erfolg an der Zufriedenheit ihrer Mieter. Für das Wohnungsunternehmen mit Sitz in Düsseldorf reicht deshalb ein Versprechen nicht aus: Mieter können sich auf die verbindliche "belvona Zufriedenheitsgarantie" verlassen.So stellt die Immobiliengruppe sicher, dass Unternehmen und Mieter ein gemeinsames Ziel verfolgen. Neben gepflegten und modern sanierten Wohnanlagen können Mieter der belvona schöner Wohnen und noch vieles mehr erwarten: Sie bestimmen selbst über die vor Ort angebotenen Mieterservices.Bei der belvona Zufriedenheitsgarantie handelt es sich um ein umfangreiches Mieterserviceprogramm, das auf den Wünschen der Mieter vor Ort basiert. Diese haben jederzeit die Möglichkeit, ihre Wünsche und Verbesserungsvorschläge mitzuteilen. Die Aufnahme der Bearbeitung von Mieteranliegen innerhalb von zwei Stunden nach Eingang wird dabei garantiert.Ermöglicht wird dies durch den direkten Draht der Mieter zu ihrem Mieterbeauftragten: Wir wissen aus langjähriger Erfahrung, dass die Anregungen und Informationen von Mietern der beste Weg sind, um gemeinsam eine stetige Verbesserung der Mieterservices sowie der Qualität unserer Wohnanalgen zu erreichen.Deshalb bestimmen Mieter das Serviceangebot durch kontinuierliche Bewertungen und Feedback mit und ermöglichen der belvona GmbH so eine optimal auf die Bedürfnisse der Mieter zugeschnittene Gestaltung des Wohnumfelds.belvona GmbH Angermunder Straße 126 D-40489 Düsseldorf+49 (0)211 890 955 - 00 info@belvona.de