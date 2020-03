Ein Stühlerücken im Management nebst neuer Strategie hat am Freitag viel Fantasie in die Aktien von ProSiebenSat.1 gebracht. In Zeiten der Corona-Krise - mit einer zeitweisen Halbierung der Papiere - machte der beschlossene Austausch des Konzernchefs den Anlegern des Medienkonzerns wieder Hoffnung auf bessere Zeiten.

