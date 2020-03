Linz (www.anleihencheck.de) - Die Bank of England (BoE) entschied bei ihrer gestrigen Zinssitzung den erst kürzlich auf 0,1% gesenkten Leitzins unverändert zu lassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Im Zuge der wirtschaftlichen Bekämpfung der Corona-Krise seien Anleihekäufe bereits um 200 Milliarden auf 645 Milliarden GBP aufgestockt worden. Auch die britische Wirtschaft komme beinahe zum Stillstand. Die BoE erwarte, dass die Inflationsrate unter 1% rutschen werde. Das sei deutlich unter der angestrebten Inflationsrate von 2%. ...

