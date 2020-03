Beim Fahrzeugbauer Pininfarina gibt es einen Wechsel an der Unternehmensspitze. Ab sofort ist Per Svantesson Managing Director und CEO des Herstellers. Pawan Goenka, Konzernchef von Pininfarina und Mahindra & Mahindra hat bestätigt, dass der bisherige Pininfarina-CEO Michael Perschke einen Posten verlassen hat. Mit sofortiger Wirkung nehme Per Svantesson seine Position ein. Perschke war Mitte 2018 zu Pininfarina gekommen und noch bis zum 25. März dieses Jahres im Unternehmen. Zuvor fungierte er ...

Den vollständigen Artikel lesen ...