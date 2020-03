Mit dem französischem Videospielentwickler Ubisoft gibt es neben den asiatischen und US-amerikanischen Größen auch einen Corona-Gaming-Profiteur in Europa. Die Aktie der Macher von Assissin's Creed, Anno und Rainbow Six Siege hat sich erneut über die GD200 zurückgekämpft und schickt sich an, auch die GD50 zu überwinden. Der Kurs notiert knapp fünfeinhalb Prozent im Plus.Gerade Rainbow Six Siege zieht die zuhause sitzenden Gamer an. Während 2019 im Schnitt gut 100.000 User online aktiv waren, wurden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...