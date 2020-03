Die Allianz rechnet wegen der Corona-Pandemie mit einer beispiellosen Pleitewelle in der Eurozone. Je nach Dauer des Shutdowns wird die Wirtschaftsleistung in der Zone zwischen 1,8 und 4,4 Prozent einbrechen. 13.000 kleinere und mittlere Unternehmen seien in Europa von einer Insolvenz bedroht. Keine guten Aussichten für die Börsen.Sollte der Shutdown in Europa einen Monat dauern, erwartet die Allianz unter Berücksichtigung des Binnennachfrageschocks und des durch die Ausbreitung von Covid-19 verursachten ...

