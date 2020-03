Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Das Motto "One World, One Fight" vereint alle gegen die PandemieDie ganze Welt ist von der neuartigen Coronavirus-(COVID-19)-Epidemie bedroht und benötigt dringend medizinische Versorgungsgüter, um vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen und Patienten, die sich mit dem Virus infiziert haben, zu diagnostizieren. Elf Mitglieder der Leitung der Peking Universität HSBC Business School (PHBS), UK Campus haben am 23. März 10.000 Testkits aus China an den Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust in London, Großbritannien, verschickt. Diese neu entwickelten Testkits können das Coronavirus innerhalb von 15 Minuten diagnostizieren.Der Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust ist weltweit für medizinische Durchbrüche und Innovationen bekannt, und seine entsprechenden Krankenhäuser haben eine lange Geschichte. Das Guy's Hospital und das St. Thomas' Hospital gehören zu den ausgewiesenen medizinischen Einrichtungen, die in Großbritannien bestätigte Coronavirus-Patienten aufnehmen und behandeln.Mit der Aufschrift "One World, One Fight" auf den Versandkartons der Testkits zeigen die Spenden, dass Großbritannien die Coronavirus-Krise nicht allein bekämpft, und wir werden uns gegenseitig unterstützen und helfen, den Kampf zu gewinnen.Diese Spende wurde auch von HM Revenue und den britischen Zollbehörden, dem King's College London (KCL) sowie der Peking University Alumni Association in Großbritannien unterstützt, was die langjährige Freundschaft zwischen der Universität Peking (PKU) und Großbritannien verdeutlicht.David Lawson, Leiter des Beschaffungswesens, wird die Spende im Namen des Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust und der akademischen Gesundheitsleiter von King's Health Partners, einem akademischen Zentrum für Gesundheitswissenschaften mit Sitz in London, entgegennehmen.Die Spender (in alphabetischer Reihenfolge nach dem Nachnamen) sind im Einzelnen:- Dai Xinmin, Huashi Pharma Holdings Co.,Ltd- Li Sufang, Shenzhen Esson New Energy Group- Li Wanshun, Henan Zhenghua Holdings Co.,Ltd- Liang Bing, Shenzhen Zhongtiecheng Industrial Development Co.,Ltd- Miao Yan, Shenzhen Click Technology Co.,Ltd- Tang Zhengyu, Shenzhen Esson New Energy Group- Wang Junlong, Jiujiang Dechang Industrial Development Co.,Ltd- Wang Wei, Shenzhen Changrun Asset Management Co.,Ltd- Xu Zelin, Shenzhen Zhelin Investment Co.,Ltd- Zhang Yidan, Shenzhen Qianhai Lukai Investment Co.,Ltd- Zhou Nan, Shenzhen Jinjin Industrial Development Co.,Ltd Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1138018/HSBC_Peking_University.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1138019/Test_kits.jpgPressekontakt:Yingqi Jinjinyq@phbs.pku.edu.cn86-755-2603-9918Original-Content von: Peking University HSBC Business School, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129385/4558182