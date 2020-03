Guten Tag,es war eigentlich zu erwarten: Nachdem der DAX gestern noch am Nachmittag richtig Tempo machte und bis auf 10.000 Punkte zulegen konnte, gibt es heute verständlicherweise Gewinnmitnahmen. Denn übers Wochenende will sich in der derzeit unsicheren Gesamtlage keiner dauerhaft positionieren. Zumal es aus Amerika weiterhin schlechte Nachrichten bezüglich der Ausbreitung des Coronavirus geben könnte. Demgegenüber ist nach der Materialschlacht der Notenbanken in den vergangenen Tagen auf dieser Seite nichts Neues zu erwarten. Damit könnten die Märkte vorerst wieder etwas in der Luft hängen.Dennoch: Es ist schon ein sichtbarer Fortschritt bei der von uns diskutierten Bodenbildung, dass wir aktuell nicht mehr darüber sprechen müssen, ob der DAX die 8.000-Punkte-Marke halten kann, sondern dass ist jetzt schon wieder um den Bereich von 10.000 Punkten geht. In diesem Umfeld würden wir selbst ein Rückschritt auf 9.000 Zähler durchaus als technische Atempause qualifizieren und als Ausweis, dass hier die Gesamtlage an Stabilität gewinnen können.

Den vollständigen Artikel lesen ...