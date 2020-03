Nach dem EU-Gipfel hat der Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Anton Hofreiter, die Bundesregierung aufgefordert, ihren Widerstand gegen gemeinsame Anleihen der EU-Staaten aufzugeben. "Es ist beschämend, dass die Regierungschefs in einer Stunde so großer Not so wenig europäische Solidarität zustande bringen", sagte Hofreiter den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagsausgaben).



Die Bundesregierung solle den Weg für Corona-Bonds freimachen. "Das ist ein transparenter, demokratischer und solidarischer Weg der Krisenbewältigung", so der Grünen-Politiker weiter.