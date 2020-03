Potsdam (ots) - "Radio TEDDY immer an eurer Seite, ganz besonders jetzt!" ist zum Leitmotiv für die umfassendste und schnellste Programmumstellung in der 15-jährigen Geschichte von Deutschlands einzigem Kinder- und Familienradio geworden.Kinder und Familien in diesen, das Alltagsleben herausfordernden Zeiten angstfrei und unterhaltsam zu begleiten, steht im Fokus der Sendungen, Nachrichten und Musik. Mitmachaktionen sind gefragt - der Wunsch nach persönlicher Kommunikation war noch nie so stark. "Die riesige, positive Resonanz unserer Hörer hat uns total überrascht", so Programmchef Roland Lehmann. "Beim stündlichen Musik-Duell - zwei Songs werden vorgestellt, Kinder bestimmen durch Anruf, welcher Song gespielt wird - glühen die Telefondrähte. "Besondere Zeiten erfordern auch besondere Nachrichten. Bei Radio TEDDY kommen Experten zu Wort, die die Situation kindgerecht erklären. So erläutert zum Beispiel Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, als einer der ,Erklärer', dass für alle genug Lebensmittel vorhanden, Hamsterkäufe unnötig und sehr ungerecht gegenüber anderen sind. Für die Eltern gibt es Tipps: "Home Office - so gelingt es mit Kindern", "E-Learning" oder "So bleibt meine Familie gesund" ...Das Programm bleibt "bunt": Ab kommenden Montag werden Cristina und Tobi in der "Radio TEDDY-Morgenshow XXL" den Kindern witzige Aufgaben stellen. In Mitmach-Challenges geht es etwa darum, den längsten Zopf zu suchen, das Kind mit den meisten Kuscheltieren oder die Familie mit den meisten Mitgliedern in einem Haushalt zu finden. Dazu verraten Experten u.a., welche Haustier-Kombinationen günstig sind und wie "Lager-Koller" verhindert werden können."Corona-Zeit" ist aber auch eine Zeit der Kreativen! Kindermusiker Anton entwickelte sonntags Ideen zu einem neuen Song über die spezielle Lebenssituation in den Familien, Dienstagabend war "Kaum zu glauben" fertig produziert und Mittwochmorgen Radiopremiere - nun geht der Kinder-Hip-Hop gerade "durch die Decke". Liedermacher der Kindermusik-Szene wie "Mirkos Liederbande" geben online Musikunterricht, Reinhard Horn sein "1. Internet-Konzert" mit Tickets zum Ausdrucken, die nichts kosten."Radio ist in dieser schwierigen Zeit wichtiger denn je, ein unverzichtbarer Bestandteil im veränderten Alltag und bietet soziale Nähe durch Moderatoren. Die Familien vertrauen Radio TEDDY und hören uns viel mehr als sonst. In den letzten sieben Tagen hatten wir einen Zuwachs im Live-Stream von 53 %. Das macht uns sehr stolz und gibt uns die tägliche Motivation.", so Lehmann abschließend.Radio TEDDY ist über UKW in den Bundesländern Berlin/Brandenburg, Bremen/Bremerhaven, Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen und Thüringen zu hören. Empfangbar auch über DAB+ im Großraum Berlin, in Baden-Württemberg und Bayern sowie deutschlandweit über die TEDDY-App, auf www.radioteddy.de (http://www.radioteddy.de) oder via Smart Speaker wie bspw. Alexa.Pressekontakt:Kerstin Stooff, Presse-/ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0171 / 865 22 51 * Fax: 0331 / 74 40-372 * E-Mail:k.stooff@radioteddy.deOriginal-Content von: Radio TEDDY, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70310/4558284