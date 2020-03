Der britische Premierminister Boris Johnson ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. "In den vergangenen 24 Stunden habe ich milde Symptome entwickelt und bin positiv auf das Coronavirus getestet worden", sagte Johnson am Freitag. "Ich isoliere mich jetzt selbst, aber ich werde weiterhin die Antwort der Regierung per Videokonferenz...

Den vollständigen Artikel lesen ...