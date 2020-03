Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Entsprechend unseren Erwartungen flachten sich die Spreadausweitungen bei Covered Bonds zwar infolge der Verkündung des Pandemie-Ankaufprogramms (PEPP) durch die EZB zunächst ab, so Sabrina Miehs von der Helaba.Gleichwohl sei die Trendwende aus Sicht der Analysten der Helaba noch nicht erreicht. Zudem seien die Sekundärmarktspreads aufgrund des geringen Handels nur sehr eingeschränkt aussagefähig. Mehr Aufschluss dürften die Risikoprämien von Neuemissionen geben, von denen man Auswirkungen auf die Sekundärmarktspreads erwarte. So hätten sich die Spreads der kanadischen Covered Bonds deutlich ausgeweitet, nachdem in der Vorwoche vier kanadische Banken Euro Benchmark-Papiere mit vergleichsweise hohen Neuemissionsprämien auf den Markt gebracht hätten. Noch sei es aber zu früh, um den PEPP-Effekt einschätzen zu können. Immerhin habe sich die erste EZB-ankaufsfähige Emission der französischen BPCE am Dienstag einer stärkeren Nachfrage als die Axa Bank-Papiere eine Woche zuvor gegenübergesehen. Doch der Neuemissionsaufschlag der fünfjährigen Anleihe von ca. 20 Basispunkten dürfte auf das Ausmaß der noch ausstehenden Spreadausweitungen hindeuten, bevor die Trendwende komme. (27.03.2020/alc/a/a) ...

