Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) schloss die letzte Handelswoche mit 170,42 Prozentpunkten ab, so die Börse Stuttgart.Durch die Ankündigung der unbegrenzten Anleihenankäufe durch die FED habe auch der Euro-Bund-Future profitiert, der am Montag sein bisheriges Wochenhoch bei 171,54 Prozentpunkten habe markieren können. Seitdem falle der Euro-Bund-Future unter den marktüblichen Schwankungen kontinuierlich. Sein bisheriges Wochentief habe er am frühen Mittwochabend bei 169,34 Prozentpunkten markiert. Gegen Donnerstagmittag notiere er bei 169,95 Prozentpunkten. Dies entspreche einer negativen Rendite von - 0,30 Prozent. ...

