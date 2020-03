Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesrat hat am Freitag die neue Düngemittelverordnung mit einer Veränderung gebilligt. Mit der neuen Düngeverordnung will Deutschland EU-Recht umsetzen und drohende Strafen aus Brüssel abwenden. Demnach dürfen Landwirte in Gebieten mit besonders hoher Grundwasserbelastung künftig nur noch 20 Prozent weniger Gülle oder Dünger auf ihren Äckern verteilen. Ausnahmen gibt es für Betriebe, die umweltschonend wirtschaften. Strengere Vorgaben sollen auch für Betriebe mit Äckern in Gewässernähe oder die Düngung im Herbst und Winter gelten.

Die vom Bundesrat beschlossene Änderung betrifft eine Verlängerung der Frist für die Länder zur Ausweisung von stärker oder weniger stark mit Nitrat belasteten Gebieten, für die dann unterschiedliche Regeln gelten sollen. Dafür soll bis zum Jahresende Zeit sein anstatt ursprünglich geplanter drei Monate. Übernimmt die Regierung erwartungsgemäß diese Änderung, zu der sie sich zuvor mit der EU-Kommission verständigt hatte, tritt die Verordnung in der vom Bundesrat beschlossenen Fassung in Kraft.

Die Bundesregierung forderte die EU-Kommission dazu auf, nun von der Verhängung von Strafzahlungen Abstand gegen Deutschland zu nehmen. "Dass die Länder der Verordnung zugestimmt haben, hier ihrer Verantwortung nachgekommen sind, ist ein klares Zeichen", erklärte Landwirtschafts-Staatsekretärin Beate Kasch. "Wir erwarten nun das klare Signal von der EU-Kommission, dass sie von einer Klageerhebung und damit verbundenen, massiven Strafzahlungen absieht." Bei der Kommission habe man im Sinne der Landwirte kurzfristig erreichen können, dass Teile der Verordnung erst zum 1. Januar 2021 umgesetzt werden müssten.

"Denn aktuell stehen unsere Bauern angesichts der Corona-Pandemie vor zusätzlichen Herausforderungen", betonte Kasch. Bei der Umsetzung der neuen Regelungen werde man sie zudem finanziell unterstützen. Schwerpunkt werde die Förderung von Investitionen in Lagerung, Ausbringungstechnik und Aufbereitung von Gülle im Rahmen eines neuen Bundesprogramms sein.

Bauernverband sieht falsches Signal

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Herausforderungen für die Landwirtschaft habe die Kommission zugestimmt, dass die differenziertere Ausweisung der "roten Gebiete" wie auch die Anwendung weitergehender Anforderungen an die Düngung in diesen Gebieten erst zum 1. Januar 2021 umgesetzt werden muss. Hier seien noch weitere Umsetzungsschritte erforderlich, die nun in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe erarbeitet werden müssten.

Der Deutsche Bauernverband (DBV) kritisierte die Verabschiedung als "ein falsches Signal an die Landwirtschaft". Man stehe eindeutig zum Gewässerschutz. "Aber diese Verordnung ist fachlich mangelhaft: Eine bedarfsgerechte Düngung der Kulturpflanzen und Zwischenfrüchte ist zukünftig nicht mehr möglich", erklärte DBV-Präsident Joachim Rukwied. "Dies wird Qualität und Erntemenge negativ beeinflussen und letztendlich die gesamte Landwirtschaft und Lebensmittelerzeugung schwächen."

Die Deutsche Umwelthilfe nannte die Entscheidung einen "wichtigen Schritt für den Trinkwasserschutz und damit den Gesundheitsschutz in Deutschland". Hingegen kritisierte der Naturschutzbund Deutschland (Nabu), dass die Regelungen "noch unzureichend aus Umweltsicht" seien. "Bund und Länder springen mit den Verschärfungen grade so weit, dass die millionenschweren Strafzahlungen an Brüssel abgewendet werden", sagte Nabu-Präsident Jörg-Andreas Krüger. "Was sie jedoch verpassen, ist die Chance, das Problem der Überdüngung an der Wurzel zu packen: Die in Teilen Deutschlands zu intensive Tierhaltung muss verringert werden."

