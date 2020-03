In der Finanzkrise und der europäischen Staatsschuldenkrise 2011 waren Euro-Bonds ein viel diskutiertes Thema. Die bonitätsmäßig schwächeren Länder sollten durch geringere Kreditzinsen von der guten Bonität der soliden Staatsschuldner profitieren. Die Idee der Euro-Bonds wurde letztlich nicht umgesetzt, da einige Staaten die Haushaltsdisziplin der schwächeren Länder als gefährdet ansahen. Nun taucht anstatt Euro-Bonds der Name Corona-Bonds auf. Die Staats- und Regierungschef beraten am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...