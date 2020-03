Unterföhring (ots) --Ab sofort meldet sich Jörg Wontorra wieder regelmäßig, zumAuftakt am Sonntag um 10.45 Uhr auf Sky Sport News HD -Die "Bundesliga Collection" und "Stars der Bundesliga" mitToren, Highlights und Stimmen der Bundesliga-Karrieren von KaiHavertz und Robert Lewandowski am Wochenende auf Sky Sport Bundesliga2 HD -"Dein Verein" von Montag bis Freitag mit Union Berlin, BayernMünchen, 1899 Hoffenheim, Werder Bremen und dem FC Schalke auf SkySport Bundesliga 2 HD -Die spektakulärsten Sport-Entscheidungen der vergangenen Jahream Wochenende, tägliche Thementage von Montag bis Freitag auf SkySport 2 HD -Alles aus der Welt des Sports zu Zeiten der Corona-Krise live imFree-TV auf Sky Sport News HD, "Matze Knops Home Office" werktags um17.30 Uhr -Die meisten Inhalte mit Sky Q ab sofort jederzeit auch auf Abruf -wirbleibenzuhause: Informationen und die Übersicht zumaktuellen Programm von Sky Sport sind unter sky.de/bestesportabrufbar Das bevorstehende Wochenende und die kommende Woche stehen für Sky Kunden und die Menschen in ganz Deutschland unter dem Motto wirbleibenzuhause. Auch in den kommenden sieben Tagen wird Sky Sport seinen Zuschauern die Zeit in den eigenen vier Wänden verkürzen und mit Sonderprogrammierungen beste Sport-Unterhaltung rund um die Uhr bieten.Auf Sky Sport News HD meldet sich nach kurzer Pause Jörg Wontorra zurück. In den kommenden Wochen wird er nicht mehr "On Tour" sein, sondern in "Wontorra - Allein zu Hause" Gäste aus der Fußballwelt per Schalte zum Gespräch begrüßen. Den Auftakt macht Fredi Bobic, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt. Das Interview wird am Sonntag um 10.45 Uhr ausgestrahlt. Wiederholungen sind für Montag 19.00 Uhr und 23.00 Uhr geplant."Stars der Bundesliga", die "Bundesliga Collection" und "Dein Verein" auf Sky Sport Bundesliga 2 HDAuf Sky Sport Bundesliga 2 HD steht das Wochenende im Zeichen zwei der derzeit größten Stars der Liga und zahlreicher Höhepunkten der Bundesliga-Geschichte. Unter dem Titel "Stars der Bundesliga" beschäftigt sich Sky am Samstag ab 15.30 Uhr mit Robert Lewandowski und Kai Havertz. Hier können Fans nochmal zahlreiche Tore, Highlights, Experten-Einschätzungen und Aussagen aus den bisherigen Bundesliga-Karrieren der beiden erleben.Das restliche Wochenende auf Sky Sport Bundesliga 2 HD besteht ab Samstagmorgen um 6.00 Uhr aus der "Bundesliga Collection", die sich den besten Spielen, großen Persönlichkeiten und Kuriositäten der Bundesliga-Geschichte widmet. Dieses Mal unter anderem mit "Die Rekordspieler der Liga", "Der Gipfelsturm - als der 1. FC Kaiserslautern vom Absteiger zum Meister wurde", "Das Revierderby", "Hamburger SV 1976-1983" und zahlreichen Porträts der "Legenden der Liga"Von Montag bis Freitag steht bei "Dein Verein" jeden Tag die bisherige Saison eines Bundesliga-Klubs im Fokus. Das einstündige Format läuft täglich um 13.00 und 18.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 HD sowie ab 21.00 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD. Über das Format hinaus werden für Abonnenten auch die besten Spiele des jeweiligen Klubs aus der aktuellen Saison nochmal in voller Länge zu sehen sein. In der kommenden Woche stehen von Montag bis Freitag der 1. FC Union Berlin, der FC Bayern München, die TSG 1899 Hoffenheim, der SV Werder Bremen und der FC Schalke 04 auf dem Programm.Die spektakulärsten Entscheidungen der vergangenen Jahren auf Sky Sport 2 HDBei Sky Sport 2 HD dreht sich am Wochenende alles um die großen Finals und spektakulären Entscheidungen der vergangenen Jahre. Am Samstag und Sonntag zeigt Sky hier sportartenübergreifend Höhepunkte wie unter anderem den Wimbledon-Finalsieg von Angelique Kerber, den Triumph von Alexander Zverev bei den ATP Finals oder die Entscheidung beim Ryder Cup aus dem Jahr 2018.Von Montag bis Freitag wartet der Sender dann mit täglichen Thementagen auf. In "David schlägt Goliath" dreht sich am Montag alles um die großen Pokal-Sensationen, am Dienstag und Mittwoch zeigt Sky nochmal alle Spiele der deutschen Klubs in der Gruppenphase der UEFA Champions League 2019/20, am Donnerstag und Freitag präsentiert Sky die besten Spiele der EHF Champions League sowie Sebastian Vettels beste Rennen der vergangenen Saison.Über die Aktion "Wünsch Dir was - Dein Sky Sport Programm" haben Fans zudem die Möglichkeit, in täglichen Online-Votings für ihre persönlichen Highlights abzustimmen und das Sport-Programm mitzugestalten. An jedem Abend ist das Sportereignis mit den meisten Stimmen auf Sky Sport Bundesliga 2 HD oder Sky Sport 2 HD zu sehen.Noch mehr Sport-Highlights mit Sky Q ab sofort jederzeit auf AbrufAußerdem baut Sky in der aktuellen Situation auch das On-Demand-Angebot von Sky Sport weiter aus. Reportagen der "Bundesliga Collection", Tennis-Highlights von Boris Becker, Pete Sampras oder Andre Agassi in "Tennis Legends - Best Shots!", Saison-Rückblicke der vergangenen zehn Jahre aus der Premier League und alle Formel-1-Rennen der Saison 2019 stehen exklusiv für alle Sky Q Kunden über den Receiver auch auf Abruf zur Verfügung. Außerdem stehen im Rahmen des für alle Abonnenten geöffneten Sky Cinema- und Entertainment-Angebots zahleiche Sportfilme wie unter anderem "Pelé - Der Film", "Rush - Alles für den Sieg" und "Die Kunst zu gewinnen - Moneyball" zur Auswahl.Immer umfassend informiert: Alles aus der Welt des Sports zu Zeiten der Corona-Krise im Free-TV auf Sky Sport News HDDarüber hinaus bleibt Sky Sport News HD auch in Zeiten der Corona-Krise die zentrale Informationsstelle für alle Sportinteressierten. Hier können sich Fans umfassend und topaktuell darüber informieren, was die aktuelle Situation in Deutschland, in Europa und auf der ganzen Welt konkret für den Sport bedeutet. Neben den Neuigkeiten aus den großen Sport-Ligen, aus den Vereinen und von den Athleten wird Deutschlands einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender auch die wichtigen Pressekonferenzen außerhalb der Sportwelt regelmäßig live übertragen, unter anderem die des Robert-Koch-Instituts und der Bundespressekonferenz.Montags bis freitags zeigt Sky täglich um 17.30 Uhr "Matze Knops Home Office". Aus seinem heimischen TV Studio sorgt der Comedian für Ablenkung und Unterhaltung. In seiner neuen Show befasst er sich mit tagesaktuellen Meldungen zu COVID-19, die ihm auch von den Zuschauern eingesandt werden, und ordnet diese ein. Darüber hinaus spricht er mit Prominenten aber auch Zuschauern. Die 15-minütige Show steht auch auf Abruf sowie auf allen Sky Social-Media-Kanälen zur Verfügung.Jeden Abend um 21.00 Uhr zeigt auch Sky Sport News HD die tagesaktuelle Ausgabe von "Dein Verein".Zusätzlich zum gewohnten Senderplatz wird Sky Sport News HD auch auf den Sendeplätzen von Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport 1 HD ausgestrahlt. Neben der klassischen linearen Ausstrahlung ist der Sender auch im Livestream auf skysport.de sowie in der Sky Sport App frei empfangbar. Alle News sind darüber hinaus auch auf skysport.de und den Accounts von Sky Sport via Instagram, Twitter und Facebook verfügbar.