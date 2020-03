Die STAWAG will ihr Angebot "Solardach zum Mieten" ausbauen. Kürzlich ist das erste Projekt bei einem gewerblichen Kunden in Betrieb gegangen. Die STAWAG, Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, hat die Trianel GmbH als den ersten gewerblichen Partner für ein Photovoltaik-Pachtmodell im Stadtgebiet Aachen gewonnen. Das Unternehmen an der Krefelder Straße hat sich für das Solardach zum Mieten der STAWAG entschieden und ist nach vielen Privatkunden der erste Gewerbekunde für das Solardach. Anfang März ...

Den vollständigen Artikel lesen ...