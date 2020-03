Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Industrie fordert wegen der Corona-Krise weitere steuerliche Entlastungen für Unternehmen, um die Liquidität der Firmen zu verbessern. Die von der Bundesregierung bereits verabschiedeten steuerlichen Sofortmaßnahmen seien "unverzichtbare erste Reaktionen" auf die Effekte der Corona-Epidemie. Allerdings seien weitere steuerliche Anpassungen notwendig, um den weiteren Bestand von Unternehmen nachhaltig zu sichern, erklärte Joachim Lang, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands er Deutschen Industrie.

"Dabei geht es vor allem auch darum, die Wirtschaft über einen Zeitraum der Ungewissheit zu bringen, damit die Unternehmen nach der Krise best- und schnellstmöglich wieder am Standort Deutschland in die Zukunft investieren können", so der BDI.

Eine mögliche Liquiditätsspritze könnte sein, die Lohnsteuerzahlungen zu verschieben. "Trotz eines massiven Einbruchs von Umsatz und Cashflow müssen die Unternehmen Löhne und Gehälter und die darauf fällige Lohnsteuer bezahlen. Mit der Verschiebung gewinnt die Wirtschaft notwendige Zeit, um die Krise zu bewältigen und Arbeitsplätze zu erhalten", so Lang.

Hilfreich wäre auch, die steuerliche Verlustverrechnung für alle Unternehmen zu verbessern, die in diesem Jahr größere Verluste erleiden. Hier sollten die bestehenden Regelungen zum Verlustabzug erweitert werden.

Langfristig sollte den Unternehmen auch mit einer Absenkung der Steuerlast von dem derzeitigen Höchstniveau auf ein international wettbewerbsfähiges Niveau von maximal 25 Prozent geholfen werden.

