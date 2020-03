Das persönliche Einkommen stieg im Februar stärker als erwartet. Der US-Dollar-Index verzeichnet kleine Tagesgewinne über 99,50. Der Kernpreisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE), der bevorzugte Maßstab der Fed für die Inflation, stieg im Februar von 1,7% auf 1,8%, wie die am Freitag vom US Bureau of Economic Analysis veröffentlichten Daten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...