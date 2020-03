Die Bank of Canada hat im Rahmen einer Notfallmaßnahme die Zinsen um 50 Basispunkte gesenkt. Der Leitzins wurde von 0,75% auf 0,25% angepasst. Diese Maßnahme soll die kanadische Wirtschaft in Zeiten des Coronavirus-Ausbruchs unterstützen. Vor der Zinssenkung hatte die Bank of Canada den höchsten Zinssatz unter den Industrieländern. USDCAD weitete nach den Nachrichten die Gewinne aus und testete das Fiboacci-Retracement von 23,6% der am 19. März begonnenen Abwärtsbewegung. USDCAD testete das Fibonacci-Retracement ...

