München (ots) - Erst "Geisterspiele" vor leeren Rängen, dann die komplette Absage von Spieltagen und noch dazu eine ungewisse Zukunft: Corona trifft Fußballfans volley ins Herz. Doch so ganz ohne Torraumszenen und Hackentricks müssen Anhänger des Lieblingssports der Deutschen auch in der Krise nicht bleiben. Das Erste zeigt zur "Sportschau"-Zeit an den kommenden Samstagen Fußball-Klassiker, über die man heute noch spricht. Morgen ab 18:20 Uhr zum Beispiel den Viertelfinalkrimi zwischen Deutschland und Italien bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich, der erst mit dem 18. Schuss im Elfmeterschießen entschieden wurde. Es folgen legendäre DFB-Pokal-Spiele und aufschlussreiche Sport-Dokumentationen über Uli Hoeneß, das Jubiläum des Magazins "Kicker" oder über deutsche Kanuten "zwischen Traum und Alptraum", die an frühen Sonntagabenden ihre Premiere im Ersten haben.Die Sport-Sondersendungen im Überblick:Samstag, 28. März 202018:00-18:20 UhrSportschauModeration: Matthias Opdenhövel18:20-19:55 UhrSportschauUEFA EURO 2016 FrankreichDeutschland - ItalienViertelfinaleReporter: Steffen SimonWiederholung und Zusammenfassung des Spiels aus BordeauxSamstag, 4. April 202018:00-18:20 UhrSportschauModeration: Jessy Wellmer18:20-19:55 UhrSportschauFußball DFB-Pokalfinale 2014Borussia Dortmund - FC Bayern MünchenReporter: Steffen SimonWiederholung und Zusammenfassung des Spiels aus BerlinSonntag, 5. April 202018:30-19:15 UhrSportschauGold in Tokio - Die deutschen Kanuten zwischen Traum und AlptraumFilm von Jörg Klawitter und Jonas SchützenbergSamstag, 11. April 202018:00-18:20 UhrSportschauModeration: Jessy Wellmer18:20-19:55 UhrSportschauFußball DFB-Pokal Halbfinale 2005FC Schalke 04 - Werder BremenReporter: Steffen SimonWiederholung und Zusammenfassung des Spiels aus GelsenkirchenSonntag, 12. April 202019:15-20:00 UhrSportschau100 Jahre Kicker: Ein Sportmagazin schreibt GeschichteAutor: Andreas KramerSamstag, 18. April 202018:00-18:20 UhrSportschauModeration: Matthias Opdenhövel18:20-19:55 UhrSportschauFußball DFB-Pokal Viertelfinale 2015Bayer Leverkusen - FC Bayern MünchenReporter: Tom BartelsWiederholung und Zusammenfassung des Spiels aus Leverkusen(08.04.2015)Sonntag, 19. April 202018:30-19:15 UhrSportschau"Wo sind die neuen Klopps?"Film von Nick Golüke und Jessy WellmerSamstag, 25. April 202018:00-18:20 UhrSportschauModeration: Matthias Opdenhövel18:20-19:55 UhrSportschauFußball DFB-Pokal Halbfinale 2014Borussia Mönchengladbach - FC Bayern MünchenReporter: Gerd GottlobWiederholung und Zusammenfassung des Spiels aus Mönchengladbach(21.03.2012)Sonntag, 26. April 202018:30-19:15 UhrSportschauUli Hoeneß - ein Leben für den FC Bayern MünchenFilm von Thomas Klinger Im Internet: www.sportschau.de