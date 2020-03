Mainz (ots) - Woche 13/20Fr., 27.3.Bitte nochmaligen neuen Ausdruck beachten:19.25 ZDF spezial (VPS 19.24/HD/UT)Corona-Krise - Wirtschaft wankt, Jobs in GefahrModeration: Marcus Niehaves____________________ Bitte Programmänderung beachten:4.00 hallo deutschland (VPS 3.59/HD/UT)(von 17.15 Uhr)Deutschland 2020 4.30 zdf.formstark (HD)Deutschland 2020 4.35- Dance Academy - Das Comeback (HD)6.00 Tara Webster Xenia GoodwinKat Karamakov Alicia BanitAbigail Armstrong Dena KaplanChristian Reed Jordan RodriguesBen Tickle Thomas LaceyOllie Lloyd Keiynan LonsdaleMiss Raine Tara MoriceMadeline Moncur Miranda Otto Buch: Samantha StraussRegie: Jeffrey WalkerAustralien 2016 (Die Wiederholungen "Letzte Spur Berlin" und "Der Alte" entfallen.)Woche 14/20Sa., 28.3.Bitte Programmänderung beachten:6.00 Die Jungs-WG: Elternfrei in Barcelona("Deutschland von oben" entfällt.)__________________Bitte Programmänderung beachten:3.10 SOKO Wien (VPS 4.40)3.55 Menschen - das Magazin (HD/UT)Wir fahren nach Tokio(von 12.05 Uhr)Moderation: Sandra OlbrichDeutschland 2020 4.05 Deutschland von oben (VPS 5.20)___________________zu Sa., 28.3.4.20- Teufelskicker (HD/Dd 5.1/UT)6.00 Spielfilm nach der gleichnamigen Buchreihe von Frauke Nahrgang Moritz' Mutter Diana AmftMoritz' Vater Benno FürmannOpa Rudi Reiner SchöneHerr Rothkirch Armin RohdeFrau Rothkirch Catherine FlemmingMark Rothkirch Tim TroegerMoritz Henry HornAlex Dario BarbantiShadow Marvin SchlatterCatrina Cosima HenmanMehmet Yassine GourarNiko Sammy ScheuritzelEnes Kaan AydogduFlo Elyas M'BarekFelix Leon SeidelFrau Pirosky Julia KoschitzSpielkommentator Ulli Potofskiund andere Gäste: Philipp Lahm, Lukas PodolskiDrehbuch: Christoph SilberRegie: Granz HenmanDeutschland 2009 ("Darkman" entfällt.)So., 29.3.Bitte Programmänderung beachten:6.00 Die Biene Maja(Die Wiederholung " Länderspiegel" entfällt.)Woche 15/20Sa., 4.4.Bitte Programmänderung beachten:4.00 zdf.formstark (VPS 3.59/HD)Deutschland 2020 4.10 Länderspiegel (HD/UT)(von 17.05 Uhr)Moderation: Ralph Schumacher_________________ zu Sa., 4.4.4.40- Pettersson und Findus (HD/Dd 5.1/UT)6.00 Kleiner Quälgeist - große Freundschaft Pettersson Ulrich NoethenBeda Andersson Marianne SägebrechtGustavsson MaxHerbrechterStimme von Findus Roxana Samadi Drehbuch: Thomas SpringerRegie: Ali Samadi AhadiDeutschland 2014 ("Eine Affäre Undercover" entfällt.)So., 5.4.Bitte Programmänderung beachten:6.00 Die Biene Maja(Die Wiederholung "Länderspiegel" und " zdf.formstark" sindauf Sa., 4.4.2020 vorgezogen.)Fr., 10.4.Bitte neuen Ausdruck beachten:13.35 Dietrich Grönemeyer - Leben ist mehr! (HD/UT)Begleitung auf dem letzten WegFilm von Christian Schnelting und Florian Beck(Erstsendung 30.3.2018)Deutschland 2018________________ Bitte Programmänderung beachten:3.20 Dietrich Grönemeyer - Leben ist mehr! (VPS 3.19/HD/UT)Begleitung auf dem letzten WegFilm von Christian Schnelting und Florian Beck(von 13.35 Uhr)Deutschland 2018 3.35 zdf.formstark (VPS 4.20)________________zu Fr., 10.4.3.50- Die wilden Hühner (UT)5.35 Spielfilm nach dem Roman "Die wilden Hühner - Fuchsalarm"von Cornelia Funke Sprotte Michelle von TreubergFrieda Lucie HollmannMelanie Paula RiemannTrude Zsa Zsa Inci BürkleWilma Jette HeringSibylle Veronica FerresOma Slättberg Doris SchadeFrau Rose Jessica SchwarzLehrer Grünbaum Benno FürmannWillis Vater Axel PrahlWilli Vincent Redetzkiund andere Drehbuch: Güzin Kar, Uschi ReichRegie: Vivian NaefeDeutschland 2005 (Die Wiederholungen " Der Alte" und " Terra X: Orientexpress - Ein Zug schreibt Geschichte" entfallen.)Woche 16/20Sa., 11.4.Bitte Programmänderung beachten:3.05 Länderspiegel (VPS 5.00)3.35 Deutschland von oben (HD)Deutschland 2020 3.50- Die wilden Hühner und die Liebe (HD/UT)5.30 Nach dem gleichnamigen Roman von Cornelia Funke Sprotte Michelle von TreubergFrieda LucieHollmannMelanie Paula RiemannTrude Zsá Zsá InciBürkleWilma Jette HeringFred JeremyMockridgeTorte Martin KurzSprottes Mutter Sibylle Veronica FerresChristian ThomasKretschmannOma Slättberg Doris SchadeFrau Rose Jessica SchwarzThorben OliverStokowskiLehrer Grünbaum Benno Fürmannund andere Drehbuch: Marie Graf, Uschi Reich, Vivian NaefeRegie: Vivian NaefeDeutschland 2007 ("Ein Goldfisch an der Leine" entfällt.)Mo., 13.4.Bitte Programmänderung beachten:2.15 Deutschland von oben (VPS 4.25)2.20 Der süße Brei (VPS 2.15)_____________________3.45- Die wilden Hühner und das Leben (HD/UT)5.30 Spielfilm nach der Buchreihe von Cornelia Funke Sprotte Michelle von TreubergFrieda LucieHollmannTrude Zsa Zsa Inci BürkleWilma JetteHeringMelanie Sonja GerhardtFred JeremyMockridgeWilly Vincent RadetzkiSteve PhilipWiegratzTorte Martin KurzSibylle Slättberg Veronika FerresOma Slättberg DorisSchadeSarah Rose Jessica SchwarzHerr Grünberg BennoFürmannMax Kostja Ullmannund andere Drehbuch: Thomas Schmid, Uschi Reich, Vivian NaefeRegie: Vivian NaefeDeutschland 2008 (Die Wiederholungen " Blick in die Ewigkeit? - Der Tod und das Danach","Terra X: Magellans Reise um die Erde" sowie " Cornwall - Das echte Landder Rosamunde Pilcher" entfallen.)