Die kräftige Erholung am US-Aktienmarkt nach der jüngst rasanten Talfahrt hat am Freitag gestoppt.New York - Die kräftige Erholung am US-Aktienmarkt nach der jüngst rasanten Talfahrt hat am Freitag gestoppt. Anleger gehen vor dem Wochenende angesichts der enormen Unsicherheit in der Corona-Krise lieber auf Nummer sicher. Der Dow Jones Industrial büsste kurz nach dem Handelsstart 4,22 Prozent auf 21'597,42 Punkte ein. Auf Wochensicht bedeutet dies für den US-Leitindex aber immer...

