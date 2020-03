Bisher konnten Kryptowährungen von der Corona-Krise nicht profitieren. Im Gegenteil: Innerhalb eines Monats brach der Bitcoin-Kurs fast um ein Viertel ein. Doch nun könnte sich eine Trendwende ankündigen, so Till Bücker von boerse.ARD. Der Grund: Durch die massiven Konjunkturprogramme könnten Staatspleiten drohen, was den Bitcoin als Alternativwährung zu einem neuen Boom verhelfen könnte, so die These. ...

