Samstag, 4. April 2020, 12.05 UhrMenschen - das MagazinCorona-Krise - Wir sind's, die RisikogruppeModeration: Sandra OlbrichMenschen mit Behinderungen sind gerade in größter Sorge. Sie habenAngst vor Ansteckung und einem schweren Verlauf, vor der Einsamkeitin Isolation und einem Assistenz- und Pflegekräftemangel.Raul Krauthausen appelliert an jeden Einzelnen, die sozialen Kontakteeinzuschränken. Petra Strack, die einen Assistenzdienst betreibt,schildert die Sorgen ihrer Kunden. Sebastian Urbanski bittet alle umNachbarschaftshilfe, damit sich niemand einsam fühlt.Die Aktion Mensch hat angesichts der zunehmend dramatischen Lage einCorona-Soforthilfeprogramm für gemeinnützige Organisationen in Höhevon 20 Millionen Euro gestartet. Damit sollen Assistenzleistungen fürMenschen mit Einschränkungen sichergestellt werden. Auch dieVersorgung mit Mahlzeiten an den Tafeln und weiteren Organisationensoll durch das Förderprogramm gesichert werden. Wie das funktioniert,erklärt Christina Marx von der Aktion Mensch.Freitag, 10. April 2020, 19.15 UhrTerra XOrientexpress - Ein Zug schreibt GeschichteFilm von Gerhard RekelDer Orientexpress ist der historisch meistgenannte Zug der Welt.Seine Entstehung hat er der Vision eines Träumers zu verdanken:Georges Nagelmackers gelang damit, Geschichte zu schreiben.Die Dokumentation beschreibt, wie dieser Pionier des Reisens seineIdee gegen alle Widerstände durchsetzen konnte. Denn von Paris nachKonstantinopel mit einem einzigen Verkehrsmittel reisen zu können,war gegen Ende des 19. Jahrhunderts eigentlich undenkbar.Mit seinem Vorhaben hat der Belgier Georges Nagelmackers viel zurVölkerverständigung beigetragen: in einer Zeit von abgeriegeltenGrenzen in Europa, Misstrauen zwischen Regierungen und bürokratischenHindernissen.Den "Zug der Züge", wie der Orientexpress auch genannt wird, aufsGleis zu setzen, erforderte Durchhaltewillen. Mehrmals drohte dasambitionierte Projekt zu scheitern, denn Nagelmackers stand vor derPleite mit seiner Schlafwagengesellschaft, der damaligen CompagnieInternational des Wagons-Lits (CIWL). Doch er hielt beharrlich anseinem Ziel fest, Europas Metropolen mit Nachtzügen zu verbinden. DiePremierenfahrt im Jahr 1883 vom Gare de l'Est in Paris in RichtungKonstantinopel, als Spielszenen dargestellt, bildet dieRahmenhandlung dieses Films über eine bis zu diesem Zeitpunkteinzigartige Verbindung zwischen Orient und Okzident.Diese erste Reise bildet damit den Auftakt für eine Revolution desReisens: Nagelmackers etabliert ein Netz von Nachtzügen, das dieeuropäischen Metropolen erstmals miteinander verbindet - und das aufeine für damalige Verhältnisse vollkommen neue Art: KomfortableSchlaf- und Speisewagen machen den Besuch fremder Länder attraktiv,ganz anders als zuvor mit quälend langsamen Postkutschen undunzähligen Grenzkontrollen.In dieser Dokumentation geht es dabei auch auf Spurensuche in dersagenumwobenen Gründerzeit des Orientexpress. Relikte gibt es nurnoch wenige, und doch konnten sie aufgestöbert werden:Original-Lokomotiven in Budapest, Wien und Nürnberg sowie der einzigenoch fahrtüchtige Teakholz-Speisewagen. Darüber hinaus erläuternHistoriker, mit welchen diplomatischen Raffinessen es gelingenkonnte, die überaus schwierigen geografischen und menschlichenGrenzen zu überwinden.Nach Nagelmackers Tod schrieben die Waggons seinerSchlafwagengesellschaft Weltgeschichte: Im Waggon Nr. 2419 D wurde1918 auf einer Lichtung der nordfranzösischen Stadt Compiégne dieBeendigung der Kampfhandlungen zwischen dem Deutschen Kaiserreich undden Streitkräften der Entente vereinbart. Und 22 Jahre später erzwangHitler in genau diesem Waggon die endgültige KapitulationserklärungFrankreichs.Viele Geschichten schaffen ein Bild des legendären Orientexpress, undvieles ist während dieser Reisen geschehen, offenbar nur eines nicht:Einen Mord, wie von Agatha Christie beschrieben, hat es in denvornehmen Wagen angeblich nie gegeben.Der Film steht ab Mittwoch, 8. April 2020, in der ZDFmediathek unterterra-x.zdf.de zur Verfügung. Alle Filme in der ZDFmediathek und beiYouTube sind zum Embedding mit Verweis auf "Terra X" für alleInteressierten freigegeben.Über die Social-Media-Kanäle von "Terra X"(Facebook, Instagram und YouTube) wird dieser Film um das ThemaOrientexpress mit Bildern und Videoclips begleitet.