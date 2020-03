Die Corona-Krise hat weitreichende Auswirkungen - auch auf das Photovoltaik-Geschäft und den Installationsmarkt. Eine Umfrage in einem pv magazine Webinar ergab ein gemischtes Bild. Bitte schicken Sie uns Ihre Erfahrungen.In den meisten Teilen Deutschlands können trotz der Corona-Krise im Privatkundensegment noch Photovoltaik-Anlagen installiert werden. Es gibt zwar eine Ausgehsperre, aber es ist erlaubt, dass sich zwei Menschen treffen, ebenso ist es - anders als in anderen Ländern - noch erlaubt zu arbeiten. Damit ist es rechtlich eineinhalb Wochen nach Beginn des Lockdowns am 25. März noch ...

