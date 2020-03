=== S O N N T A G, 29. März 2020 - US/Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatur im Außengebiet Puerto Rico M O N T A G, 30. März 2020 *** 07:00 DE/Leoni AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 BI-PK per Webcast), Nürnberg 07:00 DE/Biotest AG, ausführliches Jahresergebnis, Dreieich 07:00 DE/Grammer AG, ausführliches Jahresergebnis, Amberg *** 07:05 DE/Ströer SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis, Köln 07:15 DE/Indus Holding AG, ausführliches Jahresergebnis, Bergisch Gladbach 07:30 DE/RIB Software SE, ausführliches Jahresergebnis, Stuttgart 08:00 DE/secunet Security Networks AG, ausführliches Jahresergebnis, Essen *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen März *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise März (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +0,4% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vj 09:15 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Jahresergebnis, Stuttgart 09:30 DE/Elringklinger AG, Webkonferenz zum Jahresergebnis, Stuttgart *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen März *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen März *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, virtuelle PK zu Sondergutachten zur wirtschaftlichen Entwicklung vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie, Wiesbaden *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung März Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 93,0 zuvor: 103,5 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -15,5 zuvor: -6,1 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -11,6 Vorabschätzung: -11,6 zuvor: -6,6 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone März 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:00 DE/Verbraucherpreise März (vorläufig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,7% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+1,7% gg Vj *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** - DE/Stellenindex BA-X März *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg März - DE/Kabinett, Beratungen zu Corona-Krise, Berlin - US/Ergebnis der Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatur im Außengebiet Puerto Rico ===

