"Es ist offensichtlich, dass die Welt in eine Rezession eingetreten ist, die so schlimm oder schlimmer ist als die globale Finanzkrise", sagte die geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgieva, am Freitag. Zusätzliche Punkte "Eine Erholung wird für 2021 prognostiziert, aber nur, wenn das Virus eingedämmt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...