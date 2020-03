Google hat seinen neuen Fahrplan für die Auslieferung von Chrome-Updates bekannt gegeben. Die verschiedenen Beta-Kanäle sind bereits aus der Update-Pause zurück und haben den Betrieb wieder aufgenommen. Googles Chrome-Entwickler sind wieder am Start. Nachdem in dieser Woche bereits der Canary-, der Dev- und der Beta-Channel wieder in Betrieb gegangen sind, soll ab kommender Woche auch der Stable-Channel normal funktionieren und letzte kritische Fixes für die Version 80 ausgeben. Das teilt der Hersteller in einem Blogbeitrag mit. Chrome 81 kommt am 7. April 2020 Danach soll am 7. April die ...

