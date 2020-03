Die Ausgeglichenheit beim Euwax Sentiment zeigt sich heute auch beim meistgehandelten verbrieften Derivat an der Euwax: Ein Put-Optionsschein (WKN MF8PJL) auf den DAX. Nach Auskunft unseres Händlers halten sich Käufer und Verkäufer in etwa die Waage. Mit einem Basispreis von 8.825 Punkten befindet sich der Optionsschein gegenwärtig weit aus dem Geld. Die Derivateanleger an der Börse Stuttgart kaufen heute sehr stark einen Call-Optionsschein auf Apple (WKN MC517A). Im Laufe der Woche gab es einige ...

