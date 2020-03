Sierra Metals Inc. (TSX: SMT) (BVL: SMT) (NYSE AMERICAN: SMTS) ("Sierra Metals" oder das "Unternehmen") gab bekannt, dass die peruanische Regierung den Ausnahmezustand um weitere 13 Tage verlängert hat, um die Ausbreitung des COVID-19-Virus in Grenzen zu halten. Nicht lebenswichtige Geschäfte müssen geschlossen werden, und das Reisen innerhalb des Landes bleibt eingeschränkt. Aufgrund dieser Verlängerung der Erklärung wird das Unternehmen bis zum 12. April 2020 nur noch eine unverzichtbare Service-Crew vor Ort behalten. Zu diesem Zeitpunkt erwartet das Unternehmen die Wiederaufnahme der normalen Produktion in der Mine.

Igor Gonzales, Präsident und CEO von Sierra Metals, kommentierte diesen Schritt so: "Es wird eine kleinere Belegschaft beibehalten, um kritische Aspekte des Betriebs zu überwachen. Das Hauptziel besteht darin, eine schnelle und effiziente Rückkehr zum normalen Produktionsniveau zu ermöglichen, sobald sich die regionale Situation verbessert und der Ausnahmezustand aufgehoben wird. Unser Team konzentriert sich weiterhin auf die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter. Das Unternehmen erwartet außerdem, dass die Regierungsverfahren im Zusammenhang mit Genehmigungsanträgen während dieses Ausnahmezustands zurückgestellt werden."

Die Produktion kann sehr schnell wieder aufgenommen werden, und das Unternehmen verfügt über die operative Flexibilität, um die Erzaufbereitungsanlage vorübergehend über ihre Kapazität von 3.150 Tonnen pro Tag hinaus zu betreiben, was Yauricocha dabei helfen sollte, verlorene Erztonnagen aufgrund dieser Unterbrechung aufzuholen.

Aufgrund der Ungewissheit über die Auswirkungen, die die COVID-19-Pandemie auf die Betriebs- und Finanzlage des Unternehmens haben könnte, und angesichts der sich schnell verändernden Entwicklungen ergreift das Unternehmen derzeit proaktive und reaktive Maßnahmen zur Schadensbegrenzung, um mögliche Auswirkungen von COVID-19 auf unsere Mitarbeiter, Gemeinden, Betriebe, Lieferketten und Finanzen zu minimieren. Dies beinhaltet auch die Kapitalerhaltung und gegebenenfalls die Verschiebung von Kapitalprogrammen zur Liquiditätserhöhung. Das Unternehmen erhält seine Führung aufgrund seiner betrieblichen Flexibilität in Yauricocha in Peru und den normalen Betrieb seiner mexikanischen Minen im Moment aufrecht. Sollten wesentliche Änderungen eintreten, würde das Unternehmen seine Prognose umgehend aktualisieren; Sierra Metals erwartet eine umfassendere Aktualisierung mit mehr Datenpunkten zu den Metallpreisen und operativen Entwicklungen als Teil des Berichterstattungsverfahrens für das erste Quartal 2020.

Über Sierra Metals

Sierra Metals Inc. ist ein kanadisches wachstumsorientiertes Polymetall-Bergbauunternehmen, dessen Produktion aus der Mine Yauricocha in Peru und den Minen Bolivar und Cusi in Mexiko stammt. Das Unternehmen konzentriert sich auf Steigerung des Produktionsvolumens und Erweiterung der Mineralressourcen. Sierra Metals machte vor Kurzem mehrere neue wichtige Entdeckungen und besitzt noch zahlreiche weitere attraktive "Brownfield"-Explorationsmöglichkeiten an allen drei Minen in Peru und Mexiko innerhalb kurzer Entfernung zu den bestehenden Minen. Ferner besitzt das Unternehmen auch auf allen Minen große Landpakete mit mehreren aussichtsreichen regionalen Zielen, die ein längerfristiges Explorationspotenzial und Potenzial für eine Mineralressourcenerweiterung bieten.

Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Börse in Lima (Bolsa de Valores de Lima) und der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol "SMT" und an der NYSE American Exchange unter dem Symbol "SMTS" gehandelt.

