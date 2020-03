Jon Deane, CEO von InfiniGold, bleibt in Bezug auf Gold sehr bullisch, wie er in einem Exklusivinterview mit FXStreet sagt. Der XAU/USD wurde zuletzt bei 1619,64 gehandelt. Wichtige Zitate "Hätten Sie vor dieser Krise Ihr Vermögen in Gold gehalten, wären Sie jetzt sowohl unter dem Gesichtspunkt der Liquidität als auch unter dem Gesichtspunkt der Vermögenserhaltung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...