Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.34 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 2.728,65 -4,18% -27,14% Stoxx50 2.639,82 -3,14% -22,43% DAX 9.632,52 -3,68% -27,30% FTSE 5.510,33 -5,25% -22,89% CAC 4.351,49 -4,23% -27,21% DJIA 21.941,47 -2,71% -23,12% S&P-500 2.566,46 -2,42% -20,56% Nasdaq-Comp. 7.603,95 -2,48% -15,25% Nasdaq-100 7.700,76 -2,49% -11,82% Nikkei-225 19.389,43 +3,88% -18,04% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 172,61% +159

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 21,32 22,60 -5,7% -1,28 -64,5% Brent/ICE 24,51 26,34 -6,9% -1,83 -62,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.626,80 1.628,99 -0,1% -2,19 +7,2% Silber (Spot) 14,37 14,46 -0,6% -0,09 -19,5% Platin (Spot) 743,50 741,00 +0,3% +2,50 -23,0% Kupfer-Future 2,17 2,19 -0,5% -0,01 -22,4%

Ähnlich wie am Aktienmarkt werden auch am Goldmarkt etwas Gewinne eingestrichen. Die Feinunze verbilligt sich um 0,1 Prozent auf 1.627 US-Dollar. Händler sehen die Rally des Edelmetalls aber nur unterbrochen, denn die globale Geldflut der Hilfsprogramme dürfte die Nachfrage nach klassischem Inflationsschutz hoch halten, heißt es.

Angesichts der Covid-19-Krise mit dem Herunterfahren der wirtschaftlichen Aktivitäten weltweit sei der Erdölmarkt derzeit überversorgt, heißt es im Rohölhandel. Die Nachfrage breche weg und auf der Angebotsseite tue sich nicht viel.

FINANZMARKT USA

Nach einer dreitägigen Rally nehmen Anleger Gewinne an der Wall Street mit. Das vor der Tür stehende Wochenende führt kaum zu einer Steigerung des Risikos und damit der Aktienpositionen. Händler zeigen sich ohnehin überrascht vom jüngsten Höhenflug der US-Börsen, der einige Indizes wieder in den Bullenmarktmodus geführt hat. Dabei entwickeln sich die USA zum neuen Zentrum der Coronavirus-Pandemie mit Fallzahlen oberhalb jener aus China. Diese Entwicklung lade angesichts der jüngsten Rally geradezu zu Gewinnmitnahmen ein, heißt es im Handel. Nahrung finden die Sorgen angesichts der Stimmung der US-Verbraucher, die im März wegen der Virusepidemie abgestürzt ist. Und laut Daten von Transunion sind die Einkommen bereits aktuell bei sechs von zehn amerikanischen Haushalten durch die Pandemie negativ betroffen betroffen. Die Kurse von Kreuzfahrtreedereien brechen erneut ein. Die Unternehmen sollen keine US-Hilfen im Rahmen der Rettungspakete erhalten. Carnival und Royal Caribbean Cruises geben 20 bzw. 16 Prozent ab. Lululemon geben um 5,1 Prozent nach. Der Einzelhändler für spezielle Freizeitbekleidung hat beim Gewinn zwar die Markterwartungen übertroffen, konnte jedoch wegen der Coronavirus-Pandemie keinen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr vorlegen. KB Home geben um 2,6 Prozent nach. Das Bauunternehmen hat die Erwartungen übertroffen. Allerdings wurde der Ausblick auf 2020 kassiert. Dell büßen 7,5 Prozent ein. Das Unternehmen hat seinen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2020/21 wegen der Pandemie zurückgezogen.

- Freenet AG, Geschäftsbericht 2019

- Westwing Group AG, Geschäftsbericht 2019

FINANZMÄRKTE EUROPA

Sehr schwache US-Vorlagen haben auf die europäischen Aktienkurse gedrückt. Während in Europa der Höhepunkt der Corona-Pandemie schon nahe sein könnte, entwickeln sich die USA zum neuen Epizentrum der Krankheitswelle. Hinzu kam ein Einbruch des US-Verbrauchervertrauens in einem Ausmaß, dem in der Vergangenheit in der Regel eine tiefe Rezession in den USA gefolgt war. Angeführt wurde die Verliererliste von den besonders krisengeplagten Aktien der Reise- und Touristik-Branche, den Ölaktien, den Autotiteln und den Banken mit Abschlägen der Branchenindizes von mehr als 5 Prozent. Kein einziger Sektorindex schloss im Plus, sogar der Index der defensiven Pharmatitel stand mit einem Minus von 0,8 Prozent auf der Verliererseite. Im DAX hielten Daimler und Covestro mit Abschlägen von jeweils 8,1 Prozent die rote Laterne. Auf der Gewinnerseite standen die beiden Pharmawerte Fresenius mit einem Plus von 1,2 Prozent und FMC, die um 0,4 Prozent stiegen. In der zweiten Reihe zogen Prosiebensat1 gegen den Trend um 2,3 Prozent an. Positiv wurde der Abgang des Vorstandsvorsitzenden Max Conze gesehen. Mit dem Aus von Conze könnten auch die Übernahmespekulationen durch Mediaset wieder an Nahrung gewinnen. Mediaset gewannen 0,9 Prozent. Sanofi gaben um 0,9 Prozent nach. Die Aktie profitierte damit kaum von der Ankündigung einer Kooperation mit Translate Bio für die Entwicklung eines neuen Impfstoffkandidaten für Covid-19.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:17 Uhr Do, 17:33 Uhr % YTD EUR/USD 1,1075 +0,34% 1,1061 1,1027 -1,3% EUR/JPY 119,70 -0,76% 119,97 120,91 -1,8% EUR/CHF 1,0582 -0,33% 1,0619 1,0631 -2,5% EUR/GBP 0,8943 -1,52% 0,9027 0,9079 +5,7% USD/JPY 108,07 -1,13% 108,36 109,71 -0,7% GBP/USD 1,2384 +1,88% 1,2248 1,2140 -6,5% USD/CNH (Offshore) 7,0984 +0,22% 7,0749 7,0868 +1,9% Bitcoin BTC/USD 6.629,51 -1,26% 6.717,51 6.630,01 -8,1%

Die Aussicht auf eine gewaltige Aufblähung der US-Notenbankbilanz schwächt den Dollar weiter. Der ICE-Dollarindex verliert weitere 0,5 Prozent, nachdem diese wichtige Relation zu einem Währungskorb bereits am Vortag um 1,7 Prozent abgestürzt war. Der Dollarindex verbucht damit in der laufenden Woche den größten Fall seit 2009. Händler verweisen aber auch auf die globalen Währungs-Swaps der Notenbanken zur Linderung der Dollar-Engpässe. Diese hatten den Dollarindex zuvor auf ein Dreijahreshoch getrieben.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach einem erneut sehr volatilen Handelsverlauf sind die ostasiatischen Aktienmärkte überwiegend mit kräftigen Gewinnen ins Wochenende gegangen. Nachdem die Indizes vielerorts im Handelsverlauf von den Tageshochs noch deutlich zurückgekommen waren, legten sie nach einer Schlussrally dann doch wieder deutlich zu. Für Zuversicht sorgte insbesondere die erneute Rally an der Wall Street. Dort hatte die Erwartung einer Einigung auf ein 2,2 Billionen Dollar schweres Maßnahmenpaket gegen die Folgen der Coronavirus-Pandemie den dritten Tag in Folge für kräftige Erholungsgewinne gesorgt. Dazu dass die Kurse im Verlauf schwächelten dürfte beigetragen haben, dass die EU-Regierungschef zunächst keine Einigung bei der finanziellen Unterstützung von EU-Staaten in der Coronavirus-Krise erzielten. In Singapur stimulierte ein 32 Milliarden Euro schweres Maßnahmenpaket der Regierung zu Käufen. Sydney, am Vortag noch klarer Tagesgewinner, war mit weitem Abstand das Schlusslicht. Die Kurse der schwer gewichteten vier großen Banken Australiens verloren zwischen 6,3 und 7,4 Prozent. Laut Marktbeobachtern nahm der Verkaufsdruck zu, nachdem der australische Premierminister gesagt hatte, dass Kreditgeber einen Teil der Verluste tragen müssten, die sich aus der Wirtschaftsschwäche ergäben. Singapore Airlines lagen im Späthandel 6 Prozent im Minus, belastet von einer Kapitalerhöhung.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Union fordert wegen Adidas Nachbesserungen am Corona-Mietgesetz

Die geplante Aussetzung von Mietzahlungen durch große Textil- und Handelsketten könnte ein politisches Nachspiel haben. Die Union im Bundestag hat die entsprechende Ankündigung des Sportartikelherstellers Adidas scharf kritisiert und Änderungen an dem hier gültigen Corona-Gesetz gefordert.

Adidas-Vorstand verschiebt Auszahlung der Hälfte der Vergütung wegen Corona

Der Adidas-Vorstand schiebt im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Corona-Krise mit sofortiger Wirkung und bis auf weiteres die Auszahlung der Hälfte seiner regulären monatlichen Vergütung auf. Auch die nächste Führungsebene des Konzerns verzichtet vorübergehend auf 30 Prozent ihres Gehalts, wie Adidas mitteilte.

Bayer plant reine Online-Hauptversammlung am 28. April 2020

Aufgrund der anhaltenden Ausbreitung des Coronavirus plant die Bayer AG in diesem Jahr erstmals eine reine Online-Hauptversammlung. Der Vorstand beschloss, eine entsprechende neue gesetzliche Regelung in Anspruch zu nehmen, wie Bayer mitteilte. Die virtuelle Hauptversammlung soll - vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats - zum geplanten Termin am 28. April ab 10.00 Uhr stattfinden.

Lichtblick darf 260.000 Eon-Kunden übernehmen

Der Ökostromanbieter Lichtblick SE darf die rund 260.000 Heizstromkunden übernehmen, die der Branchenriese Eon im Zuge der Innogy-Integration veräußern musste. Das Bundeskartellamt hatte dafür bereits am Dienstag die Freigabe erteilt und bestätigte einen entsprechenden Bericht des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Damit erreicht Lichtblick die Grenze von einer Million Kunden und klettert hinter den Konzernen Eon, EnBW, Vattenfall und EWE auf Platz fünf der deutschen Stromanbieter.

Henkel verschiebt Hauptversammlung wegen Corona-Pandemie

