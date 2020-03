DeltaTrak, ein führender innovativer Lösungsanbieter in den Bereichen Kühlkettenmanagement und Temperaturüberwachung, meldet die sofortige Verfügbarkeit des neuen berührungslosen Infrarot-Stirnthermometers Model 15004 Non-Contact Forehead Infrared Thermometer, das eine wertvolle Hilfe im Kampf gegen das Coronavirus bietet. Einer der ersten Schritte zur Vermeidung von Kreuzkontamination ist das Fiebermessen und Überprüfen von Mitarbeitern mit Verdacht auf Fieber, da dies eines der Hauptsymptome von COVID-19 darstellt. Wenn viele Menschen gemeinsam in einem großräumigen Arbeitsbereich tätig sind, ist es unerlässlich, die einzelnen Personen zu überprüfen, um die Gefahr einer Infektionsausbreitung zu senken. Das neue Infrarot-Stirnthermometer verfügt über FDA-Zulassung und CE-Kennzeichnung, und es liefert ohne Körperkontakt sofortige Messergebnisse, was es zu einer idealen Lösung für die COVID-19-Risikoprävention macht.

"Bei so viel Besorgnis über Gesundheit und Sicherheit zum jetzigen Zeitpunkt war es uns wichtig, eine Lösung zu bieten, die in großen Menschengruppen zur schnellen und sicheren Messung der Körpertemperatur verwendet werden kann", erklärte Frederick Wu, President und CEO von DeltaTrak. "Wir konzentrieren uns darauf, den Unternehmen, die wir weltweit bedienen, sinnvolle Lösungen für die aktuellen Pandemiebedingungen zu bieten. Wir glauben, dass dieses neue berührungslose Infrarot-Stirnthermometer erhebliche Vorteile bei den täglichen vorbeugenden Schutzmaßnahmen bietet, die wir ergreifen müssen, um in diesen schwierigen Zeiten für alle Menschen in jeder Gemeinschaft Kreuzkontamination zu minimieren und für maximale Sicherheit zu sorgen."

DeltaTraks neue Life Sciences-Website bietet Updates zum Coronavirus und informiert gleichzeitig über das neue Model 15004 Non-Contact Forehead Infrared Thermometer.

Über DeltaTrak

DeltaTrak ist ein führendes innovatives Unternehmen für Lösungen in den Bereichen Kühlkettenmanagement, Umgebungsüberwachung und Lebensmittelsicherheit. Kontaktieren Sie DeltaTrak telefonisch unter +1 800 962 6776 oder per E-Mail unter marketing@deltatrak.com. Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.deltatrak.com.

