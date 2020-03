Der Kollaps des Rohölpreises in den vergangenen fünf Wochen war in seiner Geschwindigkeit zwar erstaunlich schnell, aber ansonsten unauffällig an einem Rohstoffmarkt, der seit langem von heftigen Preisbewegungen geprägt ist, so Joseph Trevisani, Analyst bei FXStreet. Wichtige Zitate "Die Ölmärkte haben Angst, dass die weltweite Coronavirus-Pandemie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...